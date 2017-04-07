В Конгрессе США представлен проект закона об усилении кибербезопасности Украины

Американские конгрессмены разработали и представили законопроект об усилении кибербезопасности Украины и помощи США в этой сфере. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Документ представили члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей и украинского кокуса в Конгрессе - демократ Бойл и конгрессмен-республиканец Фитцпатрик.

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Законопроект предусматривает: "установку наиболее современных обновлений по безопасности на компьютерах органов государственной власти, в том числе систем программной защиты, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры Украины; сокращение зависимости Украины от российских технологий; содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, которая связана с проблематикой кибербезопасности и международным усилиям по противодействию киберугрозам, а также развитию нашей страной собственных возможностей в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что реализация данной законодательной инициативы станет важным вкладом в борьбу Украины с гибридной войной РФ, что продолжается и составляющей которой является осуществления кибератак против нашего государства.