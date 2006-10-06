Мороз гарантирует, что все будет ”в шоколаде”

Председатель Верховной рады Украины Александр МОРОЗ гарантирует в течение ближайших четырех лет стабильность в украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в ходе своего выступления перед участниками ХII съезда Ассоциации украинских банков.

«Стабильность во власти будет обеспечена на 4 года. Коалиция расширится, и правительство будет работать стабильно», - сказал А.МОРОЗ.

Спикер парламента призвал банковский сектор к сотрудничеству для обеспечения эффективного развития экономики и решения задач в социальной сфере.