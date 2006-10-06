Ющенко написал письмо Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Кабинету министров с просьбой доработать Государственный бюджет на 2007 год, учтя предложения главы государства. Иначе он будет вынужден наложить вето на закон о бюджете.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом идет речь в письме Президента к руководителю правительства Виктору ЯНУКОВИЧУ.

По словам Президента, детальный анализ подтверждает, что проект документа не содержит четкой стратегии достижения провозглашенных целей, а в отдельных случаях противоречит задекларированным приоритетам правительства относительно бюджетной политики на 2007 год. Среди этих приоритетов – создание условий для инновационно-инвестиционного развития экономики, обеспечение макроэкономической стабильности, поддержка предпринимательства, выравнивание налоговой нагрузки, справедливая социальная политика. Глава государства отметил, что эти намерения полностью совпадают с его виденьем бюджетной политики и положениями Универсала национального единства. «Однако лишь декларировать правильную политику недостаточно», – отметил В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, проект бюджета является “шагом назад” в части обеспечения прозрачности в управлении бюджетными ресурсами. Подавляющее большинство бюджетных программ по поддержке экономики не имеет инновационного направления, а финансирование реальных инновационных проектов крайне низкое.

Глава государства также предостерегает от того, чтобы бюджетное инвестирование в экономику не стало «ареной политического лоббирования, усиления зависимости местной власти от центральной, всплеска коррупции и других злоупотреблений». Ведь в проекте бюджета инвестиционные средства не имеют адресного назначения, а направление в инвестиции поступлений от приватизации, которые увеличены в пять раз по сравнению с текущим годом, по мнению главы государства, мало реально.

Вместо задекларированных намерений снизить и уравнять налоговую нагрузку, правительственным проектом предусматривается уменьшение налогов лишь для небольшой группы предприятий, отмечает Президент.

В.ЮЩЕНКО также высказал серьезные замечания к вопросам социальной и гуманитарной политики, в частности, отметив уменьшение расходов на социальную защиту и социальное обеспечение. «При этом правительство увеличивает финансирование частных субъектов экономики», – отметил глава государства.

В связи с этим Президент просит Кабинет министров во время последующей работы над проектом бюджета устранить отмеченные недостатки и:

- обеспечить финансирование социальных расходов на уровне, не ниже, чем в 2006 году;

- усилить государственную поддержку наиболее социально уязвимых слоев населения;

- расширить государственную поддержку инновационной деятельности и производства высокотехнологичной продукции, существенно увеличив финансирование инновационных проектов;

- обеспечить независимость судебной ветви власти через надлежащее бюджетное финансирование;

- обеспечить прозрачность и распределение бюджетных инвестиционных расходов и эффективность их использования непосредственно через конкретные региональные программы и проекты;

- расширить доходную базу Государственного бюджета, не допуская возобновления необоснованных и неоправданных льгот СЭЗ и ТПР;

- сократить встречные бюджетные потоки, дотирование местных бюджетов, усовершенствовав межбюджетные отношения и нормативы распределения бюджетных средств;

- обеспечить максимальную прозрачность в распределении и использовании бюджетных ресурсов и минимальное «ручное управление» средствами. Определить непосредственно в проекте Закона «О Государственном бюджете на 2007 год» распределение всех субвенций между регионами;

- обеспечить открытость и максимальную эффективность приватизационных процессов, расширить перечень инвестиционно привлекательных объектов приватизации, ускорив подготовку их к продаже;

- существенно расширить государственную поддержку развития малого и среднего бизнеса;

- увеличить финансирование Вооруженных Сил Украины, комплекса обороны и безопасности и приоритетных программ сферы здравоохранения, культуры;

- не допустить компенсации возможных недопоступлений средств от приватизации дополнительными долговыми обязательствами.

«Убежден, что реализация в проекте бюджета этих направлений государственной политики даст возможность обеспечить национальную безопасность страны и защитить конституционные гарантии украинских граждан», – отметил Президент, добавив, что если эти положения не будут учтены, он будет вынужден воспользоваться правом вето к закону о бюджете.