Эксперты не увидели оснований для отставки правительства Гройсмана - опрос

Верховная рада Украины оставит работать правительство Владимира Гройсмана после его отчета о годовой работе – считает большинство экспертов.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса «Итоги года работы Правительства Гройсмана: отставка или новый иммунитет», которые презентовал 5 апреля руководитель аналитического отдела Агентства медиастратегий Евгений Булавка в агентстве «Интерфакс-Украина».

Так 60% экспертов считают, что депутаты не примут решение об отставке Кабинета министров и лишь 7% убеждены, что эта отставка состоится. При этом 30% опрошенных затруднились с ответом, а 7% экспертов считает, что парламент вообще не будет рассматривать вопрос правительства до октября.

Вместе с тем 87% опрошенных заявили, что отправлять в отставку правительство Владимира Гройсмана нет оснований. В то время как 13% опрошенных считают, что Верховная Рада должна отправить правительство в отставку.

Почти половина экспертов (52%) считают, что за год работы правительства удалось относительно стабилизировать кризисную ситуацию которая возникла в начале прошлого года. При этом 40% считает, что ситуация практически не изменилась. По 4% экспертов убеждены, что кризис наоборот только углубился и возникла новая кризисная ситуация.

По мнению 46% экспертов, Кабмин за год работы в целом удержал ситуацию и не допустил больших провалов. Еще 30% заявили, что правительство справилось с вызовами достаточно успешно. Только 17% экспертов считают, что правительство допустило ошибки и не всегда должным образом реагировало на вызовы. Еще 7% считают, что Кабмин в целом сработал неудовлетворительно.

Среди главных достижений правительства эксперты называют: экономический рост (33%), реформы в энергетике и выравнивание цены на газ (23%), действия по социальной защите, в частности назначения субсидий и повышении зарплат (17%), децентрализацию (7%). Среди прочего (20%) в частности называлось: бесконфликтный и слаженный рабочий режим, повышение обороноспособности, системность в работе, лучшая коммуникация и ведения диалога с обществом.

При этом, по мнению экспертов правительству не удалось: обеспечить высокий темп реформ (32%), ввести рынок земли (19%), обеспечить свободное ведение бизнеса (13%), провести приватизацию (16%), и преодолеть социальное недовольство (10%). Еще 10% назвали другие варианты. В частности: побороть коррупцию, наладить сотрудничество с парламентом и коммуникацию с обществом.

Среди наиболее актуальных для страны решений правительства (можно было выбрать до 3 вариантов) эксперты назвали: повышение минимальной заработной платы до 3200 (17%), дальнейшее наращивание местных бюджетов и продолжение реформы децентрализации (16%), начало масштабного ремонта дорог (12%), преодоление масштабной коррупции в газовом секторе (12%), своевременная подготовка Бюджета на 2017 год с четкими приоритетами (10%), организация программы субсидий (7%), дерегуляция, отмена уже более 400 устаревших нормативных актов, которые усложняли жизнь бизнесу (7%), начало программ возрождения отечественной экономики (4%), начало внедрения реформы государственной службы (3%), и повышение заработных плат учителей и врачей 1 %. Другое назвали 11% экспертов.

По мнению экспертов, самым большим препятствием деятельности Кабинета Министров (можно было выбрать до 3 вариантов) были: активность политиков популистов в парламенте (18%), недостаточная эффективность Верховной Рады и принятии необходимых решений (17%), институциональная слабость государственных институтов (13%), блокада ОРДЛО (13%), Интенсификация попыток пророссийских сил дестабилизировать ситуацию (7%), низкий уровень доверия в обществе к власти (7%), продолжение давления на бизнес со стороны контролирующих инстанций (6%). В меньшей степени мешали: Противодействие начатым и воплощению новых реформ со стороны чиновников на разных уровнях (4%), общий фон депрессивных настроений в стране (3%), и активизация давления олигархов (1%). 11% экспертов назвали другие препятствия.

При этом, по мнению экспертов, для повышения темпа реформ правительства Гройсмана не хватало: поддержки правительственных решений парламентом (34%), профессиональных кадров в системе госслужбы (20%), активизации усилий правительства по внедрению приоритетных реформ (12%), коммуникации с общественностью относительно осуществляемых шагов

(12%) и эффективных антикоррупционных мероприятий (2%). 20% назвали другие факторы.

Относительно экономических перспектив для Украины 70% экспертов считает, что есть позитивные сигналы, но ситуация пока не устойчива, и в этом году будет примерно такой же рост экономики как и в предыдущем. Еще 17% - считает, что экономический рост в этом году будет еще больше. Лишь 6% опрошенных, считают, что прошлогодний рост ВВП в 2,3% незначительный, а Украина не сможет удержать эту динамику и ситуация скорее будет ухудшаться. Еще 7% - не смогли определиться с ответом.

При этом правительству в будущем нужно сосредоточиться в первую очередь на земельной реформе (9%), реформировании энергетики (9%), возрождении отечественной экономики (8%), ремонтами дорог (8%), реформой здравоохранения (8%), продолжением реформы государственной службы (6%), реформированием и таможни ДФС (6%), пенсионной реформой (6%), поддержкой экспорта (5%), приватизацией (5%), привлечением инвестиций (5%), усилением обороноспособности страны (5%), и тому подобное.