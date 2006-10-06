Тимошенко в Верховной Раде сняла жемчужное колье и отдала на экспертизу

В сессионном зале возник спор между депутатами Евгением КУШНАРЕВЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО об отмене депутатских льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с парламентской трибуны, Е.КУШНАРЕВ заявил, что внесенные законопроекты относительно отмены льгот народным депутатам, среди авторов которых есть и Ю.ТИМОШЕНКО, является «фарисейством, с которым новоявленные защитники народа пытаются вызвать к себе очередной приступ всенародной любви и сформировать негативное отношение ко всем остальным».

Об этом он заявил во время обсуждения законопроектов, которые касались отмены льгот для народных депутатов. По его словам, льготы и привилегии «это отрыжка нашего прошлого». Он считает, что льгот и привилегий не должно быть, но нельзя заниматься и фарисейством.

Е.КУШНАРЕВ, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, сказал: «Уважаемая, Юлия Владимировна, и одной жемчужины из ожерелья на вашей шее достаточно, чтобы среднестатистическая украинская семья жила 5 лет». «А вы рассказываете здесь о любви к народу и показываете себя его защитницей, когда вы «вытянули» половину экономики Украины. В это время Ю.ТИМОШЕНКО сняла ожерелье со своей шеи и отдала его Е.КУШНАРЕВУ, который выступал с трибуны парламента. В ответ на это Е.КУШНАРЕВ сказал, “мне ваши игрушки не нужны - сдавайте их в фонд помощи бедным». В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО сказал, что это бижутерия и она не имеет никакой ценности.

Народный депутат Украины из фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО заявил, что необходимо провести экспертизу этого ожерелья, чтобы выяснить его стоимость. Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на это. Потом она все-таки забрала назад ожерелье и сказала, что покажет его журналистам в кулуарах.

В сессионном зале председательствующий на утреннем заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что к нему обращаются народные депутаты по поводу того, что «исчез предмет для экспертизы».

Вместо этого Ю.ТИМОШЕНКО передала журналистам свое ожерелье, отметив, что Е.КУШНАРЕВ оскорбил ее. Она также заметила, что это ожерелье стоит копейки и попросила журналистов сделать соответствующую экспертизу.

Ожерелье осталось у корреспондента «Украинской правды».