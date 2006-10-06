Верховная Рада отказалась отменить льготы депутатам

Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта об отмене льгот для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (об упорядочении деятельности и отмены льгот», внесенный народным депутатом Борисом БЕСПАЛЫМ (фракция “Наша Украина). За данный законопроект проголосовали только 206 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Также ВР не поддержала в первом чтении законопроект с аналогичным названием, внесенный народными депутатами, среди которых лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. За данный законопроект проголосовали 215 из 425 депутатов, зарегистрированных в зале.

За оба законопроекта почти в полном составе не голосовала фракция Партии регионов.