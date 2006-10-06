Верховная Рада отказалась отменить льготы депутатам
Парламент не поддержал два законопроекта
Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта об отмене льгот для народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (об упорядочении деятельности и отмены льгот», внесенный народным депутатом Борисом БЕСПАЛЫМ (фракция “Наша Украина). За данный законопроект проголосовали только 206 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Также ВР не поддержала в первом чтении законопроект с аналогичным названием, внесенный народными депутатами, среди которых лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. За данный законопроект проголосовали 215 из 425 депутатов, зарегистрированных в зале.
За оба законопроекта почти в полном составе не голосовала фракция Партии регионов.