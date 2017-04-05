Корчак: когда Гройсман "начинает о чем-то говорить", происходят сбои в работе реестра

Глава НАПК Наталья Корчак заявляет, что сбои в системе электронного декларирования происходят одновременно с заявлениями премьера Владимира Гройсмана.

Об этом она заявила на заседании правительства в среду уже после своего доклада перед депутатами и их обсуждения работы НАПК, передает «Украинская правда».

"Нет значения, буду я сейчас главой, не буду главой. От этого реестр хуже или лучше работать не будет. Но обращу внимание, что только тогда, когда премьер начинает о чем-то говорить, буквально происходят системные сбои в функционировании этого реестра ", - заявила она.

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При этом Корчак высказалась за совершенствование управленческой составляющей деятельности НАПК и внесение изменений в закон о предотвращении коррупции.

"НАПК должно быть проверено счетной палатой. Понимая, как происходит замена членов Счетной палаты, я понимаю, что может быть элемент ангажированности при оценке нашей деятельности", - отметила Корчак.

"Я не оправдываюсь и не снимаю с себя ответственность. За каждую копейку я отвечу", - пообещала Корчак.