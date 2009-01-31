Яценюк о глобальном кризисе, легких прибылях, замене газа и капитализме

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина должна решать проблемы экономического кризиса внутри страны, максимально интегрируясь в глобальные и мировые процессы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта”, об этом он заявил сегодня в Давосе (Швейцария), выступая на Всемирном экономическом форуме.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в Украине уже прошел тот исторический этап, когда можно было решать экономические вопросы изолированно и самостоятельно бороться с экономическими кризисами. “В Украине нет экономического кризиса, в Украине – глобальный кризис. Мы должны сегодня работать согласованно со всем миром. Это уже не просто формат G-7 или G-20 - мы хотим быть частью этого мира и найти решение, как преодолеть кризис”, – заявил он.

По мнению лидера «Фронта перемен», нынешний кризис является не только вопросом экономики и финансов. “Посмотрите, что у нас есть сегодня: кризис в Газе, энергетический кризис в мире, газовый кризис в Украине и Европе, продовольственный кризис мирового масштаба. Кризис, который сегодня накрыл планету, намного сложнее и комплекснее”, – сказал он.

В связи с этим А.ЯЦЕНЮК отметил, что для всех стран, в том числе и для Украины, этот кризис является как вызовом, так и шансом. «Он не первый и не последний, поэтому мы должны найти его корень. Во всем мире понимали – глобальная экономика на протяжении многих лет напоминала мыльный пузырь. Еще в 2003 году многие эксперты об этом откровенно заявляли и предупреждали инвесторов, однако те продолжали инвестировать. Мир нуждался в легких прибылях. Коррупция и жадность – вот причины кризиса», – подчеркнул политик.

Одним из важнейших для Украины, считает А.ЯЦЕНЮК, остается вопрос энергозависимости, и особенно актуальной в этом контексте, по его убеждению, является необходимость замены газа на электроэнергию. “Главная задача для Украины сегодня – строить новые атомные электростанции. Таким образом мы могли бы снизить уровень энергозависимости”, – отметил он.

По мнению лидера «Фронта перемен», мировой экономический кризис является вызовом для демократии. По его словам, подавляющее большинство жителей Украины сегодня внимательно наблюдают, как ведут себя западные страны и что говорят влиятельные лидеры на глобальном уровне и делают для себя выводы о том, какой путь дальнейшего развития для Украины мог бы быть наиболее выгодным в данный момент.

“Сегодня есть такое восприятие у многих украинцев, что капитализм – это не только борьба за прибыль, но и за демократию. Демократия – один из столпов капитализма. Кризис повлияет на людей - будет усиливаться социальная напряженность и уже сегодня ее можно наблюдать в странах Европы. Думаю, что наша задача – преодолеть эти трудности и обеспечить людям необходимые стандарты жизни. Никакая автократия не сможет решить проблему кризиса”, – считает А.ЯЦЕНЮК.