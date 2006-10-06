Тимошенко сказала, чем закончит Мороз

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает досрочного прекращения полномочий председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, если он будет продолжать нарушать регламент парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в случае, если А.МОРОЗ еще несколько раз превысит свои полномочия, будет игнорировать Конституцию, как он делал во время своего отказа передать на подпись Президенту закон об установлении моратория на жилищно-коммунальные тарифы, то он не сможет остаться до конца полномочий этой ВР. «Если МОРОЗ и дальше так будет действовать, я не исключаю, что он закончит тем, что досрочно уйдет с этой должности», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подтвердила готовность БЮТ обратиться в Конституционный суд по поводу отмены закона о моратории.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября ВР преодолела вето Президента на принятый парламентом мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности подписать этот закон, хотя и выразил сомнение, что правительство сможет его легко выполнить.

28 сентября на заседании правительства вице-премьер-министр Владимир РЫБАК заявил, что правительство будет просить парламент принять новый закон, отменяющий мораторий.

2 октября председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что не подпишет закон о преодолении вето Президента на введение моратория, поскольку вето было преодолено вопреки Конституции Украины.

5 октября ВР отменила свое решение о принятии закона о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси).