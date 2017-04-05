Сегодня Рада будет работать в пленарном режиме лишь на утреннем заседании (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты планируют рассмотреть доработанный законопроект относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий.

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Кроме того, сегодня парламент планирует внести дополнение к соглашению между правительствами Украины и Швейцарским федеральным советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Как известно, согласно Регламенту Верховной Рады, сегодня депутаты будут работать в пленарном режиме лишь на утреннем заседании. После обеда они будут работать в комитетах.