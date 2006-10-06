Наша Украина заявляет, что мосты сожжены

“Наша Украина” отвергает любые варианты продолжения переговоров по созданию коалиции.

Об этом, как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, заявил лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ в прямом эфире 5 канала.

Комментируя заявление Президента о возможности продолжения переговорного процесса по созданию коалиции Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал: “Переговоры завершены, “Наша Украина” в оппозиции. Об этом свидетельствует решение шести партий, входящих в Блок, и единодушное решение фракции. Ни о каких других вариантах говорить нельзя”. При этом он заметил, что Президент был проинформирован об оппозиционном решении фракции.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО “мосты сожжены, мы в оппозиции”. При этом он отметил, что “летом Президент предложил рецепт от всех болячек – Универсал национального единства - и не “Наша Украина” его нарушила. Напротив – наша политическая сила была единственным интеллектуальным центром, которая делала все для того, чтобы достичь цели. Однако другие лидеры были не готовы к объединению Украины”.

В эфире 5 канала Р.БЕССМЕРТНЫЙ не исключил возможности переформатирования парламентской коалиции и отметил, что уже сегодня возникает много конфликтных ситуаций между ПР, СПУ и КПУ.

“Перспектива “антикризисной” коалиции сложна в первую очередь в идеологическом плане, ей тяжело работать, поскольку с одной стороны коммунисты, с другой – ПР и СПУ, - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер “Нашей Украины” Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что эта политическая сила вышла из переговорного процесса о создании широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию.

5 октября в заявлении для прессы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что считает переговорный процесс о возможности создания коалиции еще не исчерпанным и призывает политические силы вернуться к переговорам.

“Я не считаю исчерпанным переговорный процесс”, - в частности сказал он, отметив, что обращается к Партии регионов, “Нашей Украине”, а также к представителям СПУ и КПУ с тем, чтобы они обратили внимание на необходимость возвращения “конструктивного диалога”.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО призвал их “завершить круглый стол” и подписать “соответствующее соглашение”.

В то же время Президент подчеркнул, что это соглашение должно учитывать положения Универсалу национального единства.