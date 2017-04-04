Председатель Одесской ОГА задекларировал более 22 миллионов доходов, дорогие часы и элитные авто

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подал электронную декларацию о доходах за 2016 год, задекларировав более 22 млн грн доходов, а также ценные часы и иномарки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в электронной декларации мэра, размещенной на сайте Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, председатель Одесской ОГА, пребывая в должности директора государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг», в 2016 году получил зарплату в размере 723,87 тыс. грн и 48,304 тыс. грн в виде компенсации расходов в командировках. В виде наличных он задекларировал 47 тыс. евро.

Степанов также указал, что получил около 2,403 млн грн в виде процентов от вкладов в «Ощадбанке», а в банке «Пивденный» - 1,458 тыс. грн.

Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав юридическому лицу (BPB Holdings LLC (США) составил – более 19,637 млн грн.

Согласно декларации, у главы ОГА в «Приватбанке» размещено около 21,23 тыс. грн, порядка 2,3 тыс. евро и 41 доллар, а в «Ощадбанке» - более 5,596 млн грн, 807,486 тыс. долл и 25,537 тыс. евро, в «Пивденном» – около 8,43 тыс. грн и 2,62 тыс. долл.

В графе «Средства, одолженные третьим лицам» значится ООО «Едьюгет» - 3,65 млн грн.

Степанов указал, что владеет 61% акций (2,44 млн грн) ООО «Республиканский правовой союз», 40% (51,144 тыс. грн) компании IP Development Group OU (Эстония).

Он также задекларировал наручные часы Rolex, Breguet, Piaget картину авторства Анатолия Криволапа, а также приобретенный в 2015 году почти за 2,726 млн грн автомобиль Land Rover (2014 года выпуска).

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Степанов заплатил в 2016 году в госбюджет 255,867 тыс. грн военного сбора, более 3 млн грн других налогов, а также приобрел аксессуар в Украине за 125 тыс. грн.

В декларацию внесена также супруга Степанова. В 2016-м она получила зарплату более 85,6 тыс. грн в Институте нефрологии НАМН Украины, работая по совместительству НМУ им. Богомольца – почти 4,9 тыс. грн. В виде процентов от вкладов в «Приватбанке» – 941 грн и в «Ощадбанке» – 1,121 млн грн, в виде подарка от супруга (подарок корпоративных прав) 250 тыс. грн.

Супруга Степанова владеет 60% (76,716 тыс. грн) компании IPDevelopment Group OU, 50% (250 тыс. грн) ООО «Едьюгет», 33% (11,352 тыс. грн) ООО «Спецагротех» (Донецк).

Владеет автомобилем Lexus GX460 2013 года выпуска (приобретен за 840 тыс. грн), двумя квартирами - в Киеве площадью 340,9 кв. м и в Донецке, площадью 23,2 кв. м.

Является владелицей двух пар часов – Breguet и Rolex, Girard-Perregaux, ювелирными украшениями из драгоценных металлов и камней – кольца, с бриллиантом, подвесок марок Mauboussin, Cartier и Van Cleef & Arpels, сережек Van Cleef & Arpels, кольца Cartier, и пр., а также – двух шуб марок Marco&Vanoll и Loro Piana.

В качестве наличных Наталья Степанова задекларировала 96 тыс. долл., в качестве процентов от банковских вкладов она получила 183,5 тыс. грн («Ощадбанк»). На ее счетах размещено - в «Приватбанке» – 17,957 тыс. грн, около 5 тыс. долл. и почти 16,6 тыс. евро, в «Ощадбанке» - почти 7,13 млн грн и 13,601 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, 12 января президент Украины Петр Порошенко представил Максима Степанова в должности председателя Одесской ОГА.