Янукович хочет забрать у Ющенко ДУСю

Кабинет Министров в ближайшее время будет инициировать вопрос о передаче Государственное управление делами президента под контроль правительства.

Об этом заявил министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов, пишет в пятницу газета "Дело".

"Объективно этот орган в свете своей компетенции должен принадлежать Кабинету Министров, поскольку функции ГУД органически присущи для правительства", - заявил он.

"В 90-х годах кому-то пришла в голову идея забрать этот орган под президента. А сейчас этого нет. Сейчас вопрос — был ли правомерным такой указ президента — лежит на рассмотрении в Конституционном суде", - сообщил он.

В то же время, глава Конституционного суда Иван Домбровский сообщил, что депутатский запрос о правомерности создания ГУД поступил в КС еще три года назад.

Сейчас ГУД по закону полностью подконтрольно секретариату президента. Заместитель главы секретариата президента Виктор Бондарь отметил, что произвести сейчас смену контролирующего органа над Госуправлением делами "просто нереально".

"У Кабинета Министров и у Государственного управления делами президента абсолютно разные функции", — подчеркнул он.

В управлении ГУД находятся административные и жилые здания, госрезиденции, санатории и дома отдыха, лечебные учреждения, детские сады, гостиницы.

А также лесничества, сельскохозяйственные и строительные предприятия, ликероводочный и конный заводы, заповедники, издательства и другие объекты государственной собственности.

Официально в перечень функций Госуправления делами входят предоставление лечебно-профилактической помощи, санаторно-курортное обслуживание президента, депутатов, членов Кабмина, других руководителей государственных органов.

ГУД обеспечивает государственные органы современными средствами связи, компьютерной и оргтехникой, обеспечение их в установленном порядке услугами транспорта.

Также в ведении Госуправления строительство, реконструкция, ремонт и содержание административных и хозяйственных объектов, предназначенных для размещения и обслуживания Верховной Рады, Кабмина, СНБО.

"Украинская правда"