Луценко призывает портовиков Ильичевска идти в суд

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает трудовой коллектив и бывшего руководителя Ильичевского торгового морского порта Геннадия СКВОРЦОВА в случае несогласия с увольнением решать этот вопрос в суде, а не силовыми акциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Одессе, комментируя массовые акции протеста портовиков, которые проходят 29-30 января в знак протеста против увольнения Г.СКВОРЦОВА.

«Если претензии или у коллектива, или у старого директора, - они могут это урегулировать в судебном порядке, как это происходит во всех цивилизованных странах, но силовые акции, наподобие того, что происходило в Южном, повторяться не должны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя вчерашнюю акцию протеста, которая проходила из-за увольнения старого и назначения нового директора порта, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что заместитель министра транспорта и связи Украины прибыл в Ильичевск, а милиция, согласно письму министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО, оказывала ему помощь в исполнении государственных функций.

«Он прибыл на территорию порта для назначения нового руководителя. Там действительно был пикет в количестве одной тысячи человек на проходной», - сказал руководитель МВД, отметив при этом, что представители трудового коллектива вместе с представителями министерства, местной власти зашли в портуправление, где «долго обсуждали этот вопрос. Фактически до ночи велись переговоры».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, во время этого пришлось долго ждать поступления нового экземпляра о назначении руководителя порта, поскольку, как утверждал заместитель министра транспорта, предыдущий экземпляр у него «якобы украли».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на 6 часов утра сегодня новоназначенный директор находится на рабочем месте.

Справка УНИАН. 29 января 2009 г. И.ВИНСКИЙ подписал приказ об освобождении Г.СКВОРЦОВА от должности начальника Ильичевского морского торгового порта.

Как уточнили в пресс-службе Минтранса, увольнение состоялось из-за невыполнения Г.СКВОРЦОВЫМ условий контракта. В пресс-службе МТСУ также сообщили, что по результатам проверки Главного контрольно-ревизионного управления, во время руководства Г.СКВОРЦОВЫМ портом, убытки предприятия составляли «сотни тысяч гривен» (при этом не уточняется, за какой именно период).

Как сообщил 29 января сам Г.СКВОРЦОВ, «в порту с середины января идет плановая проверка ГлавКРУ, но комиссия еще не завершила работу и, соответственно, пока нет акта этой проверки, никаких формальных причин в чем-то обвинять руководство порта также нет».

По информации профкома предприятия, с назначением на должность Г.СКВОРЦОВА порт начал работать стабильно и эффективно: чистый доход вырос с 463 млн. грн. в 2007 г. до 757 млн. грн. в прошлом году, чистая прибыль увеличилась с 40 млн. грн. до 110 млн. грн., то есть больше чем в два раза, рост зарплаты составил 55%.

29 января работники предприятия пропустили на предприятие заместителя министра Владимира РАБОТНЕВА, но заблокировали вход в порт новоназначенному директору Андрею ЕГОРОВУ.

Сегодня, 30 января, состоялся митинг протеста работников ГП «Ильичевский морской торговый порт», в котором приняли участие 2800 человек. Они выступают против увольнения начальника ИМТП Г.СКВОРЦОВА и силового захвата предприятия, которое состоялось в 5:30 утра. Сотрудники порта приняли решение начать бессрочную забастовку.

В частности, они требуют смены руководства Госдепартамента морского и речного транспорта Министерства транспорта и связи, отмены приказа МТСУ от 29 января в 2009 г. №86 об увольнении Г.СКВОРЦОВА, а также привлечения к ответственности лиц, виновных в том, что произошло.