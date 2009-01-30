Коллектив Ильичевского морского торгового порта объявил забастовку

Коллектив Ильичевского морского торгового порта объявил бессрочную забастовку, протестуя против силового захвата предприятия, сообщает Информационный портал «Транспортный бизнес».

По информации портала, сегодня состоялся митинг протеста работников ГП «Ильичевский морской торговый порт», в котором приняли участие 2800 человек. Этот шаг стал реакцией трудового коллектива на увольнение начальника ИМТП Геннадия СКВОРЦОВА и силовой захват предприятия, состоявшийся в 5:30 утра.

По мнению работников порта, целью этих действий является смена руководства порта и передача причалов №№1-2 ЧП «Укртрансконтейнер», против которой выступал Г.СКВОРЦОВ.

На митинге протеста трудовой коллектив принял решение обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием навести порядок на госпредприятии.

В своей резолюции участники митинга также потребовали отставки правительства, смены руководства Госдепартамента морского и речного транспорта Министерства транспорта и связи, отмены приказа МТСУ от 29 января 2009 г. №86 об увольнении Г.СКВОРЦОВА, а также привлечения к ответственности лиц, виновных в происшедшем.

Кроме того, портовики ИМТП единогласно приняли решение о прекращении работы предприятия и начале бессрочной забастовки до полного удовлетворения их требований.