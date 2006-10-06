Зварич принял присягу

Министр юстиции Роман ЗВАРИЧ и председатель Верховного суда Василий ОНОПЕНКО приняли присягу членов Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на утреннем заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК напомнил, что Р.ЗВАРИЧ был назначен на должность министра 4 августа, а В.ОНОПЕНКО избран председателем ВСУ 29 сентября.

Как известно, министр юстиции и председатель ВСУ в соответствии с Конституцией должны быть членами Высшего совета юстиции «по должности».