СПУ окончательно распрощалась с Винским

Фракция Социалистической партии Украины исключила Иосифа ВИНСКОГО из своего состава.

Как передает корреспондент УНИАН, на утреннем заседании Верховной Рады председательствующий первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК сообщил, что 5 октября фракция СПУ приняла соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель политсовета СПУ И.ВИНСКИЙ выступил против вхождения социалистов в состав коалиции с Партией регионов и коммунистами. После формирования антикризисной коалиции он подал в отставку с должности председателя политсовета Соцпартии.

17 сентября на заседании политсовета СПУ в Виннице И.ВИНСКИЙ был исключен из рядов Соцпартии «за действия, несовместимые с уставом СПУ».