Наблюдательный совет призвал Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины в вопросе запрета въезда в Украину Самойловой

Наблюдательный совет публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (ПАО «НОТУ») призвала Европейский вещательный союз и ее гендиректора Ингрид Делтенре уважать суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении наблюдательного совета НОТУ в ответ на письмо Делтенре к премьер-министру Украины Владимира Гройсмана, текст которого обнародован на сайте Общественного вещания.

Члены Наблюдательного совета призывают «не превращать Европейский вещательный союз на инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса – как этого года, так и в будущем».

Также они призывают избегать угроз относительно исключения Украины из числа участников конкурса «Евровидения», отметив, что ни одна европейская страна не признает принадлежность Крыма к Российской Федерации. Следовательно, российская певица Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины, посетив Крым без разрешения украинской власти.

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«Мы полностью разделяем негативные чувства членов Европейского вещательного союза по поводу того, что «нынешнее соревнование используется как средство в нынешнем противостоянии между Российской Федерацией и Украиной». Однако нас удивляет тот факт, что «огорчение» и «злость» по этому поводу генеральный директор Европейского вещательного союза выражает не российской, а украинской стороне. Это существенно противоречит заявлениям госпожи Ингрид Делтенре о «аполитичности» «Евровидения», поскольку фактически госпожа Делтенре пристает на сторону Российской Федерации в устроенной российской стороной политической провокации. Требование отменить решение Службы безопасности Украины, принятое в пределах его законных полномочий, как и тезис о согласовании решений Службы безопасности Украины с Европейским вещательным союзом, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса «Евровидение», - отметили члены наблюдательного совета НОТУ.

Как сообщал УНИАН, Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем «Евровидении» в Киеве.

22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму.

23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия будут остановлены летом, сразу после «Евровидения».