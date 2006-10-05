Бессмертный: в случае непринятия госбюджета возможен роспуск ВР

Лидер фракции "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает, что парламент будет распущен в случае непринятия им государственного бюджета.

Такое мнение он высказал в эфире “5 канала”.

"Если коалиция понимает всю пикантность своей ситуации, то она должна учитывать позицию Президента и "Нашей Украины". Если это не состоится, то этот вариант (роспуска) вероятен, но я вижу много способов его избежать", - цитирует Р.БЕССМЕРТНОГО “Украинская правда”.

Одним из вариантов недопущения такой ситуации он назвал диалог коалиции с блоком “Наша Украина”.

Он также предположил, что если постановления правительства будут противоречить программе Президента, то глава государства будет применять к ним право вето или отменять своим указом с последующим обжалованием в Конституционном суде.

При этом, по мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, в случае продолжения противостояния Президента и правительства, страна окажется в состоянии стагнации.

На вопрос о взаимодействии с БЮТ в парламентской оппозиции Р.БЕССМЕРТНЫЙ пообещал, что в ближайшее время будет выработан план действий.

"Говорить, что мы пойдем в объятия БЮТ или примем его в свои - рано", - отметил руководитель фракции "Наша Украина".

Объясняя идею оппозиционной конфедерации, Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что в качестве образца была взята структура Европейской народной партии.

Он также сказал, что создаваемая конфедерация должна опять сплотить те силы, которые создавали блок "Наша Украина" в 2002 году. В частности, среди желаемых ее участников он назвал партии ПРП и УНП.