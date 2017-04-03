"Честно - нет": Москаль озвучил прогноз по возвращению Крыма и Донбасса (видео)

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль считает, что Украина не вернет оккупированные Донбасс и Крым. Об этом он заявил, отвечая на вопросы во время интервью телеканалу "112 Украина".

Экс-глава Луганской ОВГА подчеркнул, что Украина не может сдать Донбасс, поскольку тогда Россия захочет захватить новые украинские территории.

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Также Москаль ответил на прямой вопрос, вернет ли Украина Донбасс: "Нет". Касательно возвращения Киевом Крыма он сказал: "Честно - нет".

Ранее Москаль заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин предупреждал беглеца Виктора Януковича, что отберет Крым и восток Украины.