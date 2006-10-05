СДПУ(о): парламент нарушил Конституцию

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) считает, что Конституционный суд должен дать правовую оценку действиям Верховной Рады, которая уже принятый закон Украины отменила своим постановлением.

Об этом говорится в заявлении Социал-демократической партии Украины (объединенной) по поводу отмены Закона о моратории на повышение тарифов на коммунальные услуги и цен на энергоносители для населения, сообщили УНИАН в пресс-службе СДПУ(О).

Как отмечается в документе, «сегодня Верховная Рада Украины в нарушение ст.94 Конституции Украины и ст.125, 130 и 131 регламента Верховной Рады Украины отменила Закон о моратории на повышение коммунальных тарифов для населения».

«Ситуация, когда Верховная Рада сначала преодолевает вето Президента на Закон о моратории на повышение тарифов для населения, а уже через две недели своим постановлением отменяет действие самого Закона говорит о том, что сегодня народные депутаты Украины меньше всего думают о тех, кто доверил им право решать судьбу страны. Народные избранники уже успели забыть о своих обещаниях, еще недавно так щедро раздаваемых своим избирателям. Но если предвыборная работа имеет целью прохождение партии в парламент, то парламентская работа должна в первую очередь быть направлена на недопущение ухудшения социального положения граждан», - подчеркивают авторы заявления.

По мнению СДПУ(О), «сегодня 249 народных депутатов, в том числе фракции Регионов Украины, КПУ и СПУ почти в полном составе, показали образец «заботы» б своих избирателях и граждане Украины смогли воочию узнать своих «героев».

СДПУ(О) считает недопустимыми политические игры и спекуляции, когда речь идет о благосостоянии простых граждан, отмечают авторы заявления. По их мнению, «Конституционный суд должен дать правовую оценку этому событию, когда уже принятый закон Украины отменяется постановлением Верховной Рады. А политикам, которые так вольно могут сначала принять принципиальное для миллионов украинцев решение, а потом тут же его отменять, советуем перечитать свои программы в части обеспечения социальных гарантий гражданам Украины».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября ВР преодолела вето Президента на введенный парламентом мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности подписать этот закон, хотя и выразил сомнение в том, что правительство сможет его легко выполнить.

28 сентября на заседании правительства вице-премьер-министр Владимир РЫБАК заявил о том, что правительство будет просить парламент принять новый закон, отменяющий введение моратория.

2 октября председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что не подпишет закон о преодолении вето Президента на введение моратория, поскольку вето было преодолено вопреки Конституции Украины.

Сегодня ВР отменила свое решение о принятии закона о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси).

«За» проголосовали 249 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале. Это решение поддержали, в том числе, 7 народных депутатов из фракции БЮТ, 3 – из “Нашей Украины” и 4 внефракционных.