Янукович: парламент мог бы сразу принять законы и про Кабмин, и про Президента

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Верховная Рада Украины должна была бы одновременно принять законы о Кабинете Министров Украины и о Президенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Николаеве.

«Я предлагал вместе с законопроектом о Кабинете Министров Украины внести законопроект о Президенте, чтобы увидеть этот баланс власти», - сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что как бы то ни было, он считает, что ВР должна как можно скорее принять закон о Кабинете Министров.

Премьер-министр также считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может подать свои предложения к проекту Закона “О Кабинете Министров Украины” для обсуждения в Верховной Раде.

«Если у Президента будут замечания, касающиеся тех разногласий, которые были, он может внести их, и парламент будет решать», - сказал премьер.

В то же время он отметил, что в подготовке проекта закона принимали участие как министры, которые представляют «Нашу Украину», так и представители юридического департамента Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября во время расширенного заседания правительства первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил о том, что у Президента есть много замечаний к правительственному проекту закона и не исключил возможности представления Президентом в парламент собственного проекта закона о правительстве.