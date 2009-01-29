Регионалу Чечетову предложили портфель в Кабмине Тимошенко – любой

Бютовец Андрей Портнов пригласил регионала Михаила Чечетова на работу в правительстве Тимошенко. Причем на... любую должность по выбору самого Чечетова.

«Михаил Васильевич, хочу сказать: «Приходите к нам работать членом правительства». Какая вам должность нравится больше?.. Реализуйте программу...», - заявил Портнов в эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина». Более того, один из спикеров БЮТ ради непосредственного сотрудничества с регионалом готов поступиться даже свой «недополученной» должностью: «Вместо меня в Фонд госимущества можете прийти. Вы там работали раньше уже...»

Интересно, что предложение портфеля прозвучало сразу после сообщения Чечетова о том, что руководители черниговских предприятий жаловались ему лично, что в полученных ими счетах за газ указана стоимость «420 (долларов за тысячу кубометров – ред.) без транспортировки» вместо обещанных Юлией Тимошенко 228,8.

«Как такое получается? Тогда возникает вопрос: «А куда же разница идёт в 200 долларов? Кто ложит в карман?» - вопросил Чечетов.