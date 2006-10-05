Янукович доволен работой Луценко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в целом доволен работой министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Николаеве.

«У меня нет таких фактов негативных в отношении работы ЛУЦЕНКО», - сказал премьер, отвечая на просьбу прокомментировать предложения профильного комитета парламента создать следственную комиссию для изучения фактов коррупции в МВД.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что те недостатки, которые он обнаруживает в работе министра, он лично высказывает ему в глаза.

Премьер выразил мнение, что, с одной стороны, у Ю.ЛУЦЕНКО не хватает опыта работы в этой сфере, а с другой стороны - в силу своего характера он иногда позволяет себе делать комментарии до окончания расследований.

В целом же, по его словам, он доволен работой министра внутренних дел.

«У меня сегодня нет информации негативной», - еще раз подчеркнул премьер.

Как сообщалось, парламентский комитет по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде создать временную следственную комиссию для проверки фактов возможных коррупционных действий и злоупотребления служебным положением Ю.ЛУЦЕНКО.

Такое решение было принято в связи с расследованием информации, изложенной в публикациях еженедельника "2000", связанных с деятельностью МВД.

В частности, речь идет о статьях в №38 за 22-28 сентября под названием "Департамент сплошного беспредела" и №39 от 29 сентября - 5 октября под заголовком "Генералы не краснеют".