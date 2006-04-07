Луценко приберег главную интригу на понедельник

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в понедельник обнародует доказательства по делу покушения на одного из известных деятелей Украины и возможной причастности к нему «организованной группировки», которая финансировала избирательную кампанию Наталии ВИТРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

«То, что вы (журналисты) узнаете в понедельник по делу покушения на одного из известных деятелей Украины и возможной причастности к этому «организованной политической группировки», которая финансировала избирательную кампанию Наталии ВИТРЕНКО, думаю, поставит все на свои места”, - в частности, сказал министр. (Речь идет о заявлениях Ю.ЛУЦЕНКО относительно опасности для жизни Н.ВИТРЕНКО после проигрыша на выборах - УНИАН).

«Без иронии считаю, что Наталия Михайловна (ВИТРЕНКО – УНИАН) должна была бы не обижаться на меня, и настаиваю, чтобы подала в МВД заявление о государственной охране. Потому что связываться с «организованной политической группировкой» Макса Бешеного очень опасно. А проигрывать, взяв на себя определенные политические обязательства, еще более опасно. Я это абсолютно серьезно говорю. Нравится мне деятельность Н.ВИТРЕНКО или не нравится – я бы очень хотел, чтобы эта гражданка Украины была в безопасности. Теперь это вовсе не так», - добавил министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, Н.ВИТРЕНКО в целом подавала на него в суд «раз двадцать». «Дошло даже до того, - сказал министр, - что один столичный суд запретил мне во время выборов произносить название ее избирательного блока. И поэтому я называл так: «политическая сила, название которой мне запрещено произносить, но которая ассоциируется с «конотопской ведьмой», проводит в своих списках представителей организованной политической группировки Макса Бешеного, который хочет провести своих «подельщиков» в Верховную Раду Украины. Если Наталия Михайловна здесь имеет какие-то ассоциации, то, конечно, она может жаловаться в суд. Это, кстати, то, чем им стоит заняться в ближайшие годы до следующих выборов».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО признал, ему «конечно, тяжело быть занятым такими судебными исками», и он не уверен, что все их выиграет. «Иногда моя не симпатия к ней (Н.ВИТРЕНКО) приводила к возможностям юридических зацепок в формулировках. Но с кем-кем, а с Наталией Михайловной с большим удовольствием зацеплюсь. Думаю, что в данном случае будет полезно для страны», - подчеркнул он.