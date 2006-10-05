Янукович готов сотрудничать с Тимошенко
18:43, 05 октября 2006Политика
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в случае ее назначения секретарем СНБО
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ готов сотрудничать с Юлией ТИМОШЕНКО в случае ее назначения на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам в Николаеве.
«Если такое решение будет принято, мы будем сотрудничать», - сказал он.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что назначение секретаря СНБО относится к сфере ответственности Президента Украины. «Как он будет использовать свои полномочия, это его личное дело, и я отношусь к этому спокойно», - отметил премьер.
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