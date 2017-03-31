Украина готова вместе с Польшей создать следственную группу насчет обстрела консульства – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о готовности создать совместную украинско-польскую следственную группу для расследования дела об обстреле Генконсульства Польши в Луцке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Если к нам обратятся польские правоохранительные органы в порядке оказания международной правовой помощи, мы с удовольствием их примем, и мы немедленно создадим такую группу... Я абсолютно убежден: кто бы ни был тот человек (осуществивший обстрел - УНИАН), он является врагом не только Украины, но и Польши», - сказал Луценко.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что «сейчас безопасность польских консульств и посольств обеспечена».

«Хочу, чтобы вы поняли, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, и с ее стороны могут быть любые провокации», - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».

В СБУ заявляли, что рассматривается возможность расследования этого преступления совместно с польской стороной.

После обстрела здания Генконсульства Министерство внутренних дел Украины во исполнение поручения президента усилило охрану иностранных дипломатических представительств для предотвращения возможных провокаций.