Граждан не волнуют широкая коалиция и Универсал

Директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что отказ политических сил от создания широкой коалиции в парламенте не повлечет большого разочарования в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЯКИМЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Если широкая коалиция не будет образована, то это не приведет к большому разочарованию граждан”, - сказал Ю.ЯКИМЕНКО.

По его словам, количество респондентов, которые поддерживают и не поддерживают формат коалиции в составе Партии регионов, Социалистической партии Украины (СПУ), Коммунистической партии Украины (КПУ) и “Нашей Украины” почти одинаковое (соответственно, 36,5% и 35,4%).

Согласно социологическим исследованиям, создание широкой коалиции поддерживают респонденты, которые на прошлых выборах голосовали за Партию регионов и КПУ, преимущественно не поддерживают те, кто голосовал за Блок Юлии Тимошенко или “Нашу Украину”. При этом среди избирателей СПУ, часть тех, кто поддерживает и не поддерживает создание коалиции на принципах Универсала национального единства, статистически значимо не отличается.

На вопрос, будут ли выполнять положения Универсала национального единства Президент Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады и фракции, которые хотят объединиться в широкую коалицию, большинство респондентов отвечают, что нет.

Социологическая служба Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проводила исследование с 22 по 28 сентября 2006 года. Опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АРК. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.