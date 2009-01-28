Ющенко: газовые контракты с Россией ни партнерские, ни рыночные

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что газовые контракты между Украиной и Россией приведут к тому, что НАК «Нафтогаз Украины» будет работать с убытками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ и премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ брифинга во Вроцлаве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что базовые соглашения между Россией и Украиной по поставкам газа являются непростыми. По его словам, эти соглашения, по большому счету, нельзя назвать партнерскими.

В то же время Президент подчеркнул, что Украина будет выполнять их.

Также В.ЮЩЕНКО считает, что цены на газ, предусмотренные этими соглашениями, нельзя назвать рыночными. Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательство закупать у России газ по европейским рыночным ценам, но, по его словам, ни одна страна Европы не покупает газ по таким высоким ценам, как предусмотрено этими соглашениями.

Вместе с тем он отметил, что согласно настоящим контрактам транзит российского газа по территории Украины стоит в несколько раз меньше, чем транзит по территории европейских стран.

«Это не является рыночным характером отношений», - сказал он.

По его словам, если «Нафтогаз» будет покупать технологический газ по 450 долл., а обеспечивать транзит по цене 1,7 долл., то он будет работать себе в убыток.

Как сообщал УНИАН, 19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали долгосрочные контракты об условиях поставок и транзите газа на 2009-2019 годы. В частности, Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 дол. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет меняться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составляет 40 млрд. куб. м.

За технологический газ для прокачки российского природного газа в Европу в 2009 году Украина будет платить 153,9 долларов США за тысячу кубометров.