Ющенко считает переговоры о коалиции еще не исчерпанными

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает переговорный процесс о возможности создания коалиции еще не исчерпанным и призывает политические силы вернуться к переговорам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в заявлении для прессы.

“Я не считаю исчерпанным переговорный процесс”, - в частности, сказал он, отметив, что обращается к Партии регионов, “Нашей Украины”, а также к представителям СПУ и КПУ с тем, чтобы они обратили внимание на необходимость вернуться к “конструктивному диалогу”.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО призвал их “завершить круглый стол” и подписать “соответствующее соглашение”.

В то же время Президент подчеркнул, что это соглашение должно учитывать положения Универсала национального единства.

Отметив, что как Президент Украины он убежден в том, что переговорные стороны все-таки имеют шанс договориться, В.ЮЩЕНКО в то же время отметил, что в случае, если этот процесс не приведет к успеху, то он как глава государства будет сотрудничать и с парламентским большинством, и с парламентским меньшинством для того, чтобы использовать весь парламентский потенциал для развития украинской государственности.

Президент отметил, что получил сегодня финальный текст проекта коалиционного соглашения, которое было роздано политическим силам для принятия решения. Также, по его словам, сегодня представители нескольких политических сил принесли ему свои варианты политических решений относительно приемлемости или неприемлемости проекта указанного соглашения. Также, по словам В.ЮЩЕНКО, он провел консультации с представителями различных политических партий.

В этом контексте он заявил: «первая аксиома, на которую я хотел бы обратить внимание политических сил, принимающих участие в политическом процессе, это то, что достижение понимания и формирование политики национального единства, возможно, является альфой и омегой сегодняшнего курса».

«Нам нужно привыкать к тому, что Украина должна дышать двумя легкими, понимать, что формирование согласованной политики – это дело не является легким, и никакая сторона не должна перетягивать на себя в этом вопросе одеяло», - отметил Президент.

По его словам, «все должны понять, что Украине, как кислород, нужна политическая стабильность», которая, отметил В.ЮЩЕНКО, дает государству возможности, тогда как политическая нестабильность лишает государство его возможностей.

«Политики могут служить нации, или наоборот быть в противоречии процессов, которые нужны государству и нации. Мне хотелось бы, чтобы украинские политики, власть, правительство прежде всего, сделали это лучшим образом и исполнили свою функцию – были в фарватере консолидирующих национальных процессов», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что эта политическая сила вышла из переговорного процесса о создании широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию.