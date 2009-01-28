Кучма обратился с просьбой к Ющенко, Тимошенко и Литвину

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой сообща предпринять меры для сохранения и развития Международного детского центра “Артек”.

В переданном УНИАН письме Л.КУЧМА подчеркивает, что “Артек” является не только уникальным, но и чрезвычайно непростым в управлении комплексом, который требует постоянного внимания и реальной поддержки. “По моему мнению, необходимо срочное вмешательство на наивысшем государственном уровне для урегулирования земельных отношений, решения социальных проблем трудового коллектива, значительного улучшения финансирования программ отдыха и оздоровления детей, развития материально-технической базы центра”, - отмечает он.

При этом Л.КУЧМА подчеркнул, что Украина несет ответственность перед международным сообществом, поскольку “Артек” имеет статус центра, работающего под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, руководство детского центра недавно заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца сотрудникам знаменитого на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях.

Кроме того, 16 января генеральный директор Международного детского центра “Артек” Б.НОВОЖИЛОВ заявил о постоянных попытках захвата земель международного детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов. «Учитывая то, что в Крыму продана почти вся береговая зона, в частности вокруг “Артека”, за земельные ресурсы центра последние два года ведется настоящая война, в частности, с властью Гурзуфа», - сказал гендиректор. В связи с этим он сообщил, что за два года состоялось 600 судебных заседаний, связанных с земельными вопросами детского центра. “На сегодняшний день нам удалось отстоять территорию уникального детского центра мирового уровня. Но действенной поддержки в этой борьбе со стороны ответственных государственных органов, в частности прокуратуры, руководство “Артека” не имеет. Потому попытки отрезать кусочки центра не прекращаются до сих пор”, - отметил Б.НОВОЖИЛОВ.

19 января в знак протеста он объявил голодовку.

26 января у Б.НОВОЖИЛОВА случился сердечный приступ, и он был госпитализирован в реанимацию кардиологического отделения киевской клинической больницы «Феофания».