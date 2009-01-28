Ющенко поехал к Качинскому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, во Вроцлаве Президент Украины встретится со своим польским коллегой Лехом КАЧИНСКИМ и премьер-министром председательствующей в ЕС Чешской Республики Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча будет проходить по инициативе Л.КАЧИНСКОГО.

Главная цель встречи – углубление трехстороннего сотрудничества, в первую очередь, в таких сферах, как энергетическая безопасность сторон и европейского региона в целом, а также европейская интеграция Украины.

Во время визита украинская сторона проинформирует о действиях В.ЮЩЕНКО с целью обеспечения транзита газа через территорию Украины европейским потребителям и возвращение к нормальной работе на уровне НАК «Нафтогаз Украины».

В.ЮЩЕНКО ознакомит стороны с результатами вчерашних переговоров в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО в ходе трехсторонней встречи планирует выступить с конкретными предложениями относительно решения вопросов энергетической безопасности. А именно: собирается подтвердить намерение Украины в этом году завершить процесс присоединения к договору о европейском энергетическом сотрудничестве.

В.ЮЩЕНКО также расскажет о планах проведения инвестиционной конференции по модернизации ГТС Украины в Брюсселе 23 марта этого года.

Кроме того, он предложит объединить усилия Украины, Польши и Чехии для практической реализации проекта Евразийского нафтотранспортного коридора на базе украинского нефтепровода «Одесса-Броды».

С этой целью он предложит в феврале-марте провести целевую встречу с участием руководства Еврокомиссии и президентов Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины.

На этой встрече В.ЮЩЕНКО предложит провести презентацию технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) и подписать совместный меморандум по практической реализации этого проекта.