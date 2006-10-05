Янукович цитирует себя и советует почитать его книгу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за стабилизацию политической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Николаевской области.

«Мы прошли период острой политической борьбы: 2004-2006 годы», - сказал премьер. «После парламентских выборов случилось то, что мы сегодня должны застабилизировать политическую ситуацию в стране», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что именно поэтому сразу после парламентских выборов Партия регионов приняла решение пригласить «Нашу Украину» в коалицию. Он добавил, что это решение понравилось не всем избирателям, голосовавшим за Партию регионов, однако, партией, по словам премьера, руководило желание прекратить противостояние в обществе.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в августе удалось де-факто создать парламентскую коалицию из 4-х партий, но не удалось этого сделать де-юре, потому что начался период отпусков.

Сейчас, по его словам, переговорный процесс продолжается.

«Процесс, мягко говоря, сложный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Вместе с тем он выразил убежденность в необходимости его продолжения. При этом он призвал находить консенсус между политическими силами в регионах.

«Думаю, в регионах стоит та же задача, чтобы те острые углы, которые сейчас есть, они были стерты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в политике всегда нужно искать компромисс. «Если вы читали мою книгу, а если нет – то почитайте, я там написал, что в политике никогда не бывает окончательных побед, в политике никогда не бывает окончательных поражений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.