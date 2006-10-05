Янукович: политреформа поможет лучше тратить бюджетные деньги

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что политическая реформа поможет решить проблему эффективного использования бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Николаевской области.

«Административными методами эту проблему не решить. Политическая реформа создает условия создания эффективной системы власти, при которой есть эффективное сотрудничество правительства и парламента», - сказал премьер.

Он отметил, что, к сожалению, за все годы независимости такого сотрудничества не было.

«Парламент сам по себе принимал законы, правительство работало хаотично, поскольку законы принимались не под конкретные программы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также добавил, что нынешний механизм сотрудничества, полученный благодаря политреформе, позволит правительству выполнять программу, которые оно принимать на каждый год.