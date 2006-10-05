Наша Украина предлагает создать конфедерацию оппозиционных сил

Блок «Наша Украина» будет инициировать создание конфедерации оппозиционных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

«Мы предлагаем создать конфедерацию «Европейская Украина» как в парламенте, так и вне парламента, куда могут объединиться оппозиционные политические силы», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В то же время он сообщил, что на сегодняшний день никаких переговоров о вхождении БЮТ в это объединение не велось, хотя «Наша Украина» готова обсуждать соответствующие предложения.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что «Наша Украина» является самодостаточной политической силой и «будет проводить свой курс, свои предложения, свои инициативы в парламенте». Он подчеркнул, что «Наша Украина», остававшись единственной пропрезидентской парламентской силой, должна выполнять предвыборную программу Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня “Наша Украина” официально объявила о переходе в оппозицию. Накануне Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что “Наша Украина” вышла из переговорного процесса о создании широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию.