Порошенко предложил Варшаве привлечь польских специалистов к расследованию обстрела консульства в Луцке

Президент Украины Петр Порошенко предложил президенту Польши Анджею Дуде привлечь польских специалистов к расследованию обстрела Генконсульства Польши в Луцке.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Порошенко и Дуды, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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«Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

Открыто уголовное производство по статье «теракт».

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.