Бессмертного назвали ”мастером отдавать власть в чужие руки”

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО называет руководителя фракции “Наша Украина” Романа БЕССМЕРТНОГО “мастером отдавать власть в чужие руки".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Ю.КОСТЕНКО сказал, комментируя заявление о переходе "Нашей Украины" в оппозицию.

Как отметил лидер УНП, "Наша Украина" демонстрирует "сверхпоследовательность: сначала она развалила помаранчевую коалицию, потом не согласилась на своего премьера ЕХАНУРОВА в коалиционном правительстве, а затем отказалась от широкой коалиции”. Поэтому у Ю.КОСТЕНКО возникает вопрос: чего же добивается "Наша Украина?

Он отметил, что если "Наша Украина" таки переходит в оппозицию, то она "обязана отозвать из правительства всех своих министров". "Но по этому поводу за последние сутки от представителей "НУ" я уже слышал диаметрально противоположные комментарии", - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Акцентируя внимание на том, что "Наша Украина" является "партией Президента", Ю.КОСТЕНКО сказал, что "в этой ситуации Виктору ЮЩЕНКО остается самому объявить о переходе в оппозицию к Верховной Раде и правительству".

"Роман БЕССМЕРТНЫЙ – мастер отдавать власть в чужие руки. В 2002 году, настаивая на оппозиционности "Нашей Украины", он отдал власть в руки "ЗаЕдУ", а в 2006 – "Регионам", - напомнил Ю.КОСТЕНКО.