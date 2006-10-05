“Наша Украина” официально объявила о переходе в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении фракции, распространенном перед пресс-конференцией лидера парламентской фракции “Наша Украина” Романа БЕССМЕРТНОГО.

"Будучи последовательной политической силой, мы заявляем об оппозиции к действующему правительству. Мы призываем министров от "Нашей Украины" на ближайшем заседании Кабинета Министров подать в отставку", - говорится в заявлении.

В заявлении "Нашей Украины" отмечается, что переговорный процесс по созданию коалиции был разрушен "в результате сознательных деструктивных действий Партии регионов и ее политического сателлита коммунистов".

"Будучи искренними сторонниками доктрины национального единенья, "Наша Украина" подписала меморандум о создании коалиции национального единства с Партией регионов и Соцпартией", - говорится в заявлении.

"Во время переговорного процесса мы отстаивали положения Универсала национального единства и настаивали на их полном включении в текст коалиционного соглашения. Мы и сегодня стоим на этих позициях", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что эта политическая сила вышла из переговорного процесса о создании широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию. «Наша Украина» также приняла решение, что те члены правительства, которые стали министрами по квоте «Нашей Украины», должны выйти из состава коалиционного правительства.