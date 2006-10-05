Харьковские депутаты приедут голодать к Ющенко

Участники голодовки за отставку харьковского губернатора Арсена АВАКОВА заявили, что их “акция может быть перенесена в Киев в помещение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции, которую провел председатель облсовета Василий САЛЫГИН, участник голодовки - депутат областного совета фракции «Слободской выбор» Владимир ПРОСКУРИН.

Он заявил, что в ходе акции, которую проводит группа местных депутатов, «совершаются провокации». Депутат обвинил в этом «людей А.АВАКОВА», и заявил, что этому потакают правоохранительные органы.

В случае, если Киевский районный суд будет затягивать рассмотрение дела по иску А.АВАКОВА (который опротестовывает решение областного совета о выражении ему недоверия – УНИАН), депутаты перенесут акцию в Киев. «Мы готовы перенести нашу акцию в помещение Президента ЮЩЕНКО». – сказал В.ПРОСКУРИН.

В.САЛЫГИН заявил, что он и возглавляемая им областная парторганизация Партии регионов поддерживают протестные акции, которые касаются губернатора.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 10 депутатов Харьковского облсовета из фракции «Слободской выбор» объявили голодовку с требованием отставки председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА.