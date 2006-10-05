Павленко не будет подавать в отставку

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО не будет писать заявления об отставке пока не состоится разговор с Президентом Украины по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сказал сегодня журналистам.

В частности он отметил, что без разговора с Президентом он этого делать (подавать в отставку – УНИАН) не будет, поскольку решение фракции является только инициативой и рекомендацией.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что эта политическая сила вышла из переговорного процесса о создании широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию. «Наша Украина» также приняла решение, что те члены правительства, которые стали министрами по квоте «Нашей Украины», должны выйти из состава коалиционного правительства.