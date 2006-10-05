Уровень поддержки Ющенко скатился до уровня Кучмы (опрос)

Уровень поддержки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в обществе снизился до уровня предыдущего Президента Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, о таких результатах социологического опроса сообщил директор социальной службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Согласно социологическому опросу, полностью поддерживают действия Президента В.ЮЩЕНКО 9,5% респондентов, не поддерживают - 41,3%, поддерживают отдельные меры главы государства – 42,3%.

По словам А.БЫЧЕНКО, показатель поддержки начал снижаться с апреля 2005 года. “Невзирая на то, что был период более-менее стабильного состояния, потом показатель стал все снижаться и снижаться”, - добавил он.

В то же время А.БЫЧЕНКО отметил, что во все самые тяжелые моменты для В.ЮЩЕНКО уровень полной поддержки у него не пересекал границы ниже 20%.

Вместе с тем на вопрос, кто из президентов лучше всех справлялся с обязанностями, 20,7% респондентов назвали В.ЮЩЕНКО, 16,1% - Леонид КРАВЧУКА и 10,6% - Л.КУЧМУ.

Социологическая служба Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проводила исследование с 22 по 28 сентября 2006 года. Опрошено 2005 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АРК. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.