Зварич в отставку не собирается

Министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ не собирается подавать в отставку, поскольку считает себя человеком Президента.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве юстиции.

«Его позиция остается неизменной. Он считал и считает себя человеком Президента», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Также, по его словам, “Наша Украина” обратится и к Президенту Украины с призывом отозвать тех министров, которые назначены по его квоте и являются членами “Нашей Украины”.

Как сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, если кто-то не захочет уходить из правительства, то пусть принимает решение о выходе из партии.