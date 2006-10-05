Тимошенко сомневается, но говорит ”добро пожаловать”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не уверена, что «Наша Украина» приняла окончательное решение о переходе в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, к такому выводу она пришла после сегодняшнего разговора с представителями «Нашей Украины». «Мы сегодня немного пообщались в кулуарах с представителями «Нашей Украины», и мы поняли, что это еще не окончательное решение, что еще есть определенные сомнения, что еще есть определенные возможности отходить назад в провластную коалицию», - сказала она. Именно этим Ю.ТИМОШЕНКО объясняет то, что пока переговоры между «Нашей Украиной» и БЮТ относительно оппозиционной деятельности еще не начались. «Я думаю, что и общество, и мы должны получить четкий сигнал от «Нашей Украины», что они готовы к переговорам о создании оппозиции, что они готовы реально перейти в оппозицию, а не пугать оппозицией Партию регионов, чтобы опять туда (в коалицию – УНИАН) вернуться», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что ей не нужны никакие гарантии от «Нашей Украины» относительно ее пребывания в оппозиции. «Необходимо просто, собственно, быть в оппозиции. Оппозиция тем и отличается от власти, что там ничего не нужно делить, что там ничего не нужно согласовывать – никаких должностей не нужно распределять, в оппозиции работают все те, у кого есть понимание, есть желание защищать Украину, и поэтому там никакие дополнительные согласования не нужны. Я просто могу сказать - добро пожаловать в оппозицию», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в парламенте не может быть несколько оппозиций. По ее убеждению, оппозиция может быть лишь одна, и для этого не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений. “Оппозиция есть оппозиция – все, кто не при власти, автоматически оказываются в оппозиции», - сказала она, добавив, что БЮТ не подписывает резолюции, кому входить в оппозицию, а кому нет. «Я считаю, что все честные депутаты должны быть сегодня в оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что у нее нет никаких требований к депутатам, которые хотят войти в оппозицию. «Просто де-факто человек своей позицией, своим голосованием, своими выступлениями подтверждает, что не согласен с тем, что сегодня в Украине господствует мафия», отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что БЮТ и «Наша Украина не планировали подписывать никаких документов об оппозиционной деятельности, и если «Наша Украина» не изменит своего решения о пребывании в оппозиции, то в оппозиции сегодня пребывают почти 200 народных депутатов. «Это прекрасно», - сказала она.

Она опровергла комментарии некоторых представителей Партии регионов, что ей не выгодно, чтобы в оппозиции была также и «Наша Украина». «Чем сильнее оппозиция в парламенте и стране, тем лучше сегодня для страны. Поэтому, чем сильнее будет оппозиция, тем скорее мы сможем избавиться от реваншистов при власти», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что первым общим шагом с «Нашей Украиной» будет обращение в Конституционный Суд по поводу незаконности отмены закона об установлении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также она надеется, что уже в ближайшее время они смогут приступить к формированию оппозиционного правительства. «И, собственно, эти первые шаги мы сейчас и делаем», добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также в очередной раз высказалась за необходимость скорейшего принятия закона об оппозиции, в котором будут заложены функции контроля правительства оппозицией. Она выразила надежду, что на следующей пленарной неделе будет наработан документ, «который, возможно, поддержит власть».