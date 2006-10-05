«Наша Украина» проводит консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по поводу своей дальнейшей позиции.

В частности, в интервью журналистам представитель «Нашей Украины» Николай МАРТЫНЕНКО сообщил, что сейчас идут консультации политсовета блока с Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МАРТЫНЕНКО сказал, отвечая на вопрос, почему сегодня «Наша Украина» официально не объявила о переходе в оппозицию.

Отвечая на вопрос журналистов, не блефует ли «Наша Украина» и не возобновятся ли переговоры о создании широкой коалиции, депутат отметил, что лучшие оценки действиям дает время, а сейчас он не хочет этого комментировать.

В то же время Н.МАРТЫНЕНКО рассказал об истории переговорного процесса, отметив, что «Наша Украина» до последнего пыталась выполнять Универсал. Но когда поняла, что заявления о поддержке Универсала являются лишь блефом, она прекратила переговоры.

Н.МАРТЫНЕНКО сообщил, что пока решения о переговорах с БЮТ «Наша Украина» не принимала, но, по его убеждению, нужно со всеми разговаривать.

«Конечно, у нас с БЮТ много общего. Очевидно, мы будем координировать определенные свои действия», - сказал он, добавив, что эти две политические силы имеют определенную историю своих отношений и своего сотрудничества. «К большому сожалению, не только позитивный, но и негативный. Мы имеем этот опыт, но это наш опыт. Если мы учтем все ошибки прошлого, я имею в виду в том числе и БЮТ, мы имеем нормальную перспективу сотрудничества в оппозиции вместе», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что эта политическая сила вышла из переговорного процесса о создании широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию.