Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух депутатов

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Эдуарда ПРУТНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 376 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале.

Как сообщалось, недавно парламент назначил Э.ПРУТНИКА председателем Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

Также ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Алексея КОСТУСЕВА.

За это решение проголосовали 382 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

А.КОСТУСЕВ сложил полномочия народного депутата, решив остаться в должности председателя Антимонопольного комитета.