Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух депутатов
12:03, 05 октября 2006Политика
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"За" проголосовало значительное большинство
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Эдуарда ПРУТНИКА.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 376 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале.
Как сообщалось, недавно парламент назначил Э.ПРУТНИКА председателем Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.
Также ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Алексея КОСТУСЕВА.
За это решение проголосовали 382 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
А.КОСТУСЕВ сложил полномочия народного депутата, решив остаться в должности председателя Антимонопольного комитета.
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