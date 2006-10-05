Тимошенко просит народ не влюблятся в политиков

БЮТ обжалует в Конституционном Суде отмену Верховной Радой закона об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в интервью журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что только что в парламенте состоялось знаковое голосование: отменили закон, который был принят 340 народными депутатами. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, люди должны знать, что отменили этот закон коммунисты, социалисты и Партия регионов. «Я просто, честно говоря, поражена, что коммунисты и социалисты сдали и народ, и свои принципы, и свои идеи, и свой собственный закон, поскольку именно они подавали закон об установлении моратория», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что это голосование состоялось в нарушение Конституции и Регламента Верховной Рады Украины.

«Я хочу донести до каждого человека, что, благодаря сегодняшнему голосованию коммунистов, социалистов и Партии регионов, вы будете вдвое больше платить за жилищно-коммунальные услуги, и я убеждена, что вы должны анализировать, что делают политики, вы должны давать оценку, и не влюбляться в политиков, когда они, собственно, не достойны вашей любви, вашей поддержки и вашего понимания. Чтобы вы знали, что сегодняшнее голосование, когда они практически дали возможность бесконтрольно повышать тарифы во всех районах и городах Украины, они таким решением подтвердили, что ваша жизнь для этих политиков ничего не стоит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября ВР преодолела вето Президента на введенный парламентом мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности подписать этот закон, хотя и выразил сомнение в том, что правительство сможет его легко выполнить.

28 сентября на заседании правительства вице-премьер-министр Владимир РЫБАК заявил о том, что правительство будет просить парламент принять новый закон, отменяющий введение моратория.

2 октября председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что не подпишет закон о преодолении вето Президента на введение моратория, поскольку вето было преодолено вопреки Конституции Украины.

Сегодня ВР отменила свое решение о принятии закона о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси).

«За» проголосовали 249 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале. Это решение поддержали, в том числе, 7 народных депутатов из фракции БЮТ, 3 – из “Нашей Украины” и 4 внефракционных.