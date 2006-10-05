Персона нон-грата нашла убежище в Верховной Раде?

Директор Института стран СНГ, депутат Государственной думы России Константин ЗАТУЛИН считает «вполне естественным» переход «Нашей Украины» в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, находясь в Верховной Раде Украины.

В то же время К.ЗАТУЛИН подчеркнул, что самоопределение политической силы есть исключительно внутренним делом Украины, но если журналистов интересует его личное мнение, он может сказать, что «Наша Украина» «цеплялась за коалицию, и в то же время хотела быть оппозицией». «Сидеть на двух стульях долго невозможно, и сегодня это стало окончательно ясно», - сказал К.ЗАТУЛИН, добавив, что не оправдались надежды «Нашей Украины», находясь в середине коалиции, блокировать решение коалиции. «Сегодняшнее положение более ясное не только мне или вам, но и рядовым избирателям Украины», считает российский депутат.

Отвечая на вопрос, что К.ЗАТУЛИН делал в стенах украинского парламента, он сначала пошутил: «с шпионами я не встречался, их здесь нет». После чего К.ЗАТУЛИН сообщил, что проводил встречи с народными депутатами, в частности, с представителями Партии регионов Евгением КУШНАРЕВЫМ и Еленой ЛУКАШ, поскольку его интересует, что происходит в Украине.

В то же время он подчеркнул, что он планирует встретиться не только с представителями Партии регионов, просто на этот момент успел пообщаться только с ними.

Также К.ЗАТУЛИН напомнил, что является членом межпарламентской комиссии по дружбе Украины и России и вследствие того, что 4 месяца он не мог посещать Украину, заседание этой комиссии не происходило.

Также К.ЗАТУЛИН высказал уверенность журналистам в том, что он выиграет суд. «Что касается аргументов, то аргументы у нас общие (с адвокатом – УНИАН) - нарушены права… это повод для беспокойства. Вот, собственно говоря, и все», - сказал он. К.ЗАТУЛИН в очередной раз подчеркнул, что решение о запрете ему во въезде в Украину было принято по политическим мотивам и является конъюнктурным. «Конъюнктура, кстати, за это время стала меняться. По-моему, это сказалось на некоторой степени желания или нежелания суда рассматривать это дело. Я рассчитываю на положительный результат», отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Шевченковский районный суд Киева рассмотрит жалобу К.ЗАТУЛИНА к СБУ о запрете ему на въезд в Украину «как нежелательной персоне».

СБУ приняла решение запретить К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину 3 июня этого года. СБУ мотивировала свое решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, который принимал участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Феодосии, направленных на разрушение целостности Государства Украина.