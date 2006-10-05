Верховная Рада отменила свое решение о моратории

Верховная Рада приняла сегодня постановление об отмене решения ВР о принятии Закона Украины «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и употребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 249 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале. Это решение поддержали, в том числе, 7 народных депутатов из фракции БЮТ, 3 – из “Нашей Украины” и 4 внефракционных.

Кроме того, постановлением поручается правительству решить вопрос относительно установления экономически обоснованных цен и тарифов на газ и электроэнергию, услуги, которые предоставляются естественными монополиями, населению.

Также правительству поручено разработать механизм защиты наиболее малообеспеченных граждан с учетом объективных причин повышения цен и тарифов на газ и электроэнергию, соответствующие услуги.

До 1 ноября 2006 года в ВР должны быть поданы соответствующие законодательные предложения, в том числе об усовершенствовании механизма государственного регулирования цен путем введения порядка установления предельных нормативов рентабельности субъектов естественных монополий, предельных уровней торговых надбавок, снабженческих вознаграждений и тому подобное, а также относительно усовершенствования контроля за ценами и ценообразованием.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября ВР преодолела вето Президента на введенный парламентом мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о готовности подписать этот закон, хотя и высказал сомнение, что правительство сможет его легко выполнить.

28 сентября на заседании правительства вице-премьер-министр Владимир РЫБАК заявил о том, что правительство будет просить парламент принять новый закон, которым введение моратория будет снова отменено.