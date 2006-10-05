Цушко увидел смотрины и опасается, что будет ”стенка на стенку”

Лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО надеется, что переговоры о создании широкой коалиции возобновятся.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам В.ЦУШКО высказал мнение, что вчерашний раунд переговоров нельзя назвать провалом.

«Вчера были только смотрины лидеров друг на друга», - сказал лидер фракции СПУ. Он отметил, что вчера не рассматривались конкретно никакие вопросы.

В.ЦУШКО убежден, что сейчас состоятся раунды переговоров с Президентом всех политических сил, и после этого стороны сядут еще раз за стол переговоров и попробуют договориться. «Я бы из этого не делал трагедии, мы помним, как шел Универсал между этими политическими силами, не нужно ждать легкого процесса», - сказал он, добавив, что, по его убеждению, в итоге результат будет положительным. «Есть основы для того, чтобы договориться. Я не вижу таких разногласий, которые бы не позволили создать коалицию национального единства», - сказал В.ЦУШКО.

Комментируя сегодняшнее решение фракции «Наша Украина» о переходе в оппозицию, В.ЦУШКО высказал мнение, что сегодня «Наша Украина» не будет объявлять о переходе в оппозицию, но если все же это произойдет, В.ЦУШКО отметил, что это осложнит деятельность всей страны. «Опять возникнет ситуация “стенка на стенку” и, к сожалению, все то, чего мы добивались, не будет достигнуто», - сказал он.

В.ЦУШКО убежден, что даже в случае перехода «Нашей Украины» в оппозицию она будет не радикальной, а конструктивной. «Поэтому есть шансы в таком формате тоже работать, хотя это и будет намного сложнее», - сказал он.