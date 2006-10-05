Мороз: преждевременно делать окончательные выводы

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что вчерашнее заявление блока «Наша Украина» о выходе из переговорного процесса не приведет к правительственному кризису.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Председатель ВР отметил, что речь идет о позиции политической силы – «Нашей Украины». По его словам, «речь не идет о какой-то радикализации взаимоотношений».

Он считает, что происходит «отстаивание интересов общества государства так, как считают необходимым делать представители «Нашей Украины».

А.МОРОЗ убежден, что этот вопрос должен стать «темой переговоров по линии “Президент Украины – премьер-министр – председатель ВР”.

По его словам, это является темой для продолжения переговоров в формате представителей различных политических сил. «Это реальная политическая жизнь, и какие-то окончательные или фатальные выводы делать нельзя», - сказал А.МОРОЗ.

Он считает, что вчера не произошло «какие-то особых событий».

По его словам, вчера была «очередная встреча представителей политических сил, которые проанализировали трудности по созданию коалиции и, собственно, не прекратили этот процесс».

Председатель ВР считает эти трудности «объективными, временами субъективными». «Их нужно будет решать или сейчас, или позже. Мы находимся в середине политического процесса», - отметил он.

По его словам, сегодня преждевременно делать окончательные выводы.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что эта политическая сила вышла из переговорного процесса по созданию широкой коалиции и приняла решение о переходе в оппозицию.